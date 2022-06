Genova, detenuto operato al San Martino devasta la camera. Un altro aggredisce un agente e minaccia i medici

Un detenuto di origini magrebine che qualche giorno fa durante il colloquio con la convivente aveva ingoiato una microtelecamera per eludere il controllo della Polizia Penitenziaria ieri ha dato in escandescenza devastando la camera detentiva del Reparto detenuti del San Martino e tentato di autolesionarsi. L'uomo era stato operato d'urgenza dopo il suo gesto.

Qualche attimo prima un detenuto italiano ricoverato presso SPDC San Martino, ha tentato di aggredire medici ed infermieri, bloccato dalla Polizia Penitenziaria , si è scagliato contro l’agente , procurandogli ferite guaribili in 7 giorni.

La denuncia arriva da Fabio Pagani, segretario regionale Uilpa Polizia Penitenziaria - da tempo ormai abbiamo gettato, inascoltati, un grido di allarme sulle condizioni di lavoro cui è costretta a lavorare la Polizia Penitenziaria, soprattutto quando si reca presso luoghi esterni di cura , indirizzata ai vertici dell’amministrazione nella quale si chiede appunto come si intende garantire l’incolumità fisica del personale. Eppure noi abbiamo fatto richieste precise ai vertici del DAP, vale a dire di rendere noto come intendono procedere al fine di garantire l’incolumità; quali disposizioni utili a prevenire gli eventi critici si intendono impartire e quali procedure devono essere adottate durante le operazioni di servizio. Al DAP evidentemente sottovalutano il problema o ritengono che tra i compiti istituzionali della Polizia Penitenziaria siano comprese anche le violenze e le aggressioni da parte dei detenuti – sottolinea ironicamente la UIL – ed è per questo che rivolgiamo un appello al Ministro della Giustizia affinché convochi un tavolo di monitoraggio utile ad individuare soluzioni percorribili”