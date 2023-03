Genova, dall'Autorità Portuale via libera alla gara per il servizio di manovra ferroviaria in porto

Il Comitato di Gestione dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure ha approvato l’avvio della gara per l’affidamento in concessione del servizio di manovra ferroviaria nel porto di Genova, specificatamente negli ambiti di Sampierdarena e Pra’-Voltri, per un importo complessivo a base di gara pari a 34,7 milioni di euro.

"La gestione delle manovre ferroviarie rappresenta un importante fattore strategico per la competitività del porto: è un servizio di interesse generale indispensabile che va a beneficio di una pluralità di utenti portuali ed è un anello fondamentale della catena logistica del trasporto su ferro che AdSP sta potenziando con una serie di interventi infrastrutturali sia sull’ultimo miglio che sui parchi ferroviari, in vista del completamento del Progetto unico Terzo Valico – Nodo di Genova e per arrivare a uno shift modale del 30% entro il 2030, come da linee guida indicate nel Libro Bianco dei Trasporti dell’Unione Europea" si legge nel comunicato.

I dati di traffico del 2022 confermano il rafforzamento del ruolo del trasporto ferroviario: il numero di TEU trasportati su rotaia in entrata ed uscita dai porti del sistema è cresciuto del 10% rispetto all’anno precedente. Lo split modale ha, quindi, raggiunto nel 2022 quasi il 17%.

Il principale obiettivo della nuova procedura di affidamento del servizio attiene alla possibilità di innalzare la competitività del trasporto ferroviario da/per il porto di Genova attraverso una manovra ferroviaria più efficiente ed efficace, che recepisca gli elementi di innovazione riguardanti il settore e promuova la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea; la procedura di affidamento traguarda infatti la sostenibilità del nuovo servizio sotto i profili economico, sociale ed ambientale, inquadrandola in un trend positivo dei traffici attesi e valorizzando le relazioni con gli inland terminal.

Il bando di gara potrà essere disponibile entro fine marzo nella Gazzetta Ufficiale e nei canali ufficiali dell’Ente. Nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento, il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole alla proroga tecnica dell’attuale concessionario Fuorimuro Servizi di Manovra S.r.l. fino al 30 settembre 2023.