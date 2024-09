Genova, dal 24 ottobre al 3 novembre torna il Festival della Scienza: 260 eventi in 32 location diverse

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Circa 260 eventi distribuiti in 32 location, con 280 ospiti e 800 giovani coinvolti tra animatori e animatrici, studenti e studentesse in alternanza scuola-lavoro, per analizzare la parola chiave "Sfide" dalla matematica alla medicina, dall'intelligenza artificiale alla robotica alla sostenibilità ambientale. Sono i numeri della ventiduesima edizione del Festival della Scienza di Genova, in programma a Genova da giovedì 24 ottobre a domenica 3 novembre 2024, con mostre, laboratori, conferenze, spettacoli ed eventi speciali che lo rendono leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica. Un'edizione che avrà al centro la matematica vista attraverso le tante possibilità di collaborazione con la altee discipline.

"L'apertura sarà affidata a un matematico che ci parlerà di cuore, quindi un tema intrecciato tra le varie conoscenze e i vari saperi - spiega presidente del Consiglio Scientifico Carlo Ferdeghini - anche perché la matematica è il linguaggio comune di tutte le scienze e questo è uno dei motivi per i quali è così importante".

Ma il festival sarà occasione di confronto e conoscenza su tante "sfide" legate al mondo della scienza. "Partiamo con una sfida molto importante che si concretizza nella presenza di Alfio Quarteroni, che rappresenta questa novità della matematica applicata al cuore - spiega il direttore del Festival, Fulvia Mangili - e ci racconterà il risultato del lavoro svolto sulla modellazione del cuore che ha portato alla creazione di un simulatore sul quale vengono fatti esperimenti, nuove terapie e nuovi interventi. E poi l'intelligenza artificiale che è molto presente nel festival".

Un format che mantiene un grandissimo interesse da parte del pubblico come dimostrano i 2mila abbonamenti già venduti in promozione Early Bird, a programma non ancora svelato, e le oltre 30mila prenotazioni in una settimana di apertura della biglietteria online. "È una manifestazione storica che vogliamo cercare di allargare anche al di fuori dei confini della città di Genova e, perché no dargli anche un taglio nazionale - conclude il presidente, Massimo Nicolò - i presupposti sono molto buoni perché già le prime vendite preliminari sono andate esaurite".