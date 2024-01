Genova, dal 2 al 4 febbraio torna il Ju Jitsu Open: 500 iscritti da tutto il mondo, in palio punti per i Mondiali

Da venerdì 2 a domenica 4 febbraio, allo Stadium Genova, Lino Team Ju Jitsu e Judo, per conto della Ju Jitsu international Federation, ospiterà i migliori atleti di Ju Jitsu europei e non solo. La gara internazionale Ju Jitsu Genoa Open 2024 assegnerà preziosi punteggi nella ranking list mondiale in vista della qualificazione ai World Games 2025 di Chengdu e, con l'inserimento del para jujitsu, rappresenterà anche un'importante occasione di sport inclusivo.





A oggi sono oltre 500 gli iscritti, in arrivo oltre che da tutta Italia anche da Austria, Bangladesh, Belgio, Danimarca, Francia, Israele, Macedonia del Nord, Mauritius, Messico, Montenegro, Norvegia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria. Gli atleti delle classi d'età tra Under 14 e Adult gareggeranno in tutte le specialità del Ju Jitsu ( duo system, fighting system, jiu jitsu, contact ju jitsu) per tre giorni di alto livello tecnico e grande spettacolo. Sono previste, quindi, tutte le competizioni internazionali agonistiche inserite nello sporting code. Per la prima volta in Europa, ci saranno i confronti nel contact ju jitsu, disciplina nata in Asia.





Il Ju Jitsu internazionale JJIF mancava nel capoluogo ligure dal 2012 e qui ci torna nell'anno di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport". "Ci siamo messi da subito al lavoro, una volta ottenuta l'assegnazione dalla Ju Jitsu international Federation, e contiamo di realizzare un grande evento per qualità e numeri - racconta l'organizzatore Matteo Repetto - Siamo sicuri di avere un ampio parterre di atleti titolati in arrivo da tutto il mondo. Sarà anche un'occasione per conoscere Genova e le sue bellezze". Tre giornate di sport, turismo e promozione. "Dopo le prove generali nel 2019, con un evento estremamente soddisfacente, oggi alziamo l'asticella qualitativa potendo avvalerci anche dell'apporto delle federazioni riconosciute dalla Ju Jitsu international Federation". La Lino Team è reduce da Europei e Mondiali, con due bronzi continentali e due quinti posti iridati. "Contiamo di procedere su questa linea di attività e la Ju Jitsu Genoa Open 2024 sarà un banco di prova in vista degli Europei giovanili ospitati dalla Romania in aprile".