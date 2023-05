Genova, da oggi a domenica artigianato e street food da tutta Europa nel centro storico

Nei giorni 11, 12,13, 14 maggio torna il mercato europeo, iniziativa organizzata in collaborazione

con FIVA Confcommercio Nazionale e Fiva Confcommercio Genova e finalizzata alla valorizzazione

e alla promozione del territorio, anche in un’ottica sovraregionale, attraverso eventi di

animazione commerciale, culturale e sociale.

L’evento, che si terrà nel nostro centro storico e più precisamente in piazza Caricamento e al

Porto Antico, si propone di promuovere e valorizzare Genova puntando su quell’elemento di

comune sentire che storicamente l’ha contraddistinta agli occhi dei visitatori: un grande mercato,

Genova città di commercio, porta dell’Europa sul mediterraneo per mercanzie e tesori.

Il punto di forza è il continuo e costante intreccio operativo offerto dal mondo del commercio

ambulante e delle organizzazioni di rappresentanza.

Confcommercio e le istituzioni come Camera di Commercio e Comune ben conoscono tale

mondo , e grazie a questa capacità di "fare sistema" i Mercati Europei arrivano sulle maggiori

piazze nazionali che, per un intero week-end, dal pomeriggio del giovedì alla tarda serata della

domenica sera, diventano piazze internazionali.

“Ringrazio Fiva Confcommercio per aver inserito Genova nel calendario di Mercati Europei che, fino

a fine anno, da Nord a Sud della Penisola, porterà le specialità di tanti territori, locali ed esteri, in un

viaggio tra saperi e sapori. Un modo questo per mettere a confronto le diverse peculiarità di

produzioni, un’occasione di scambio che vedrà tantissimi fieristi impegnati sulle principali piazze

italiane, valorizzando le tradizioni gastronomiche nell’atmosfera unica dei mercati all’aperto”, spiega Paola Bordilli l’assessore al Commercio del Comune di Genova:

“Il nostro Mercato Europeo vuole diventare un evento atteso dai visitatori, dagli operatori

stranieri, ma anche dagli esercenti in sede fissa e dagli operatori del turismo. Si pensi solo

all’indotto che una così importante macchina organizzativa porta sul territorio con un centinaio

di operatori che per quattro notti devono pernottare sul territorio creando un notevole indotto,

insieme ai turisti che potranno godere di questa iniziativa del respiro internazionale", spiega Alessandro Cavo, presidente Confcommercio quale soggetto Organizzatore insieme a ‘FIVA” , e in rappresentanza di Camera di Commercio di Genova che sostiene l’iniziativa.

Fabrizio Errico responsabile Regioni d’Europa FiVA esprime soddisfazione perché anche nel 2023

si è potuto organizzare il mercato europeo a Genova, bellissima città nella quale l’evento ha avuto

successo nella passata edizione. L'idea che anima questi eventi è far incontrare gli operatori italiani

e i loro omologhi europei e non, con il consumo italiano. Nei Mercati Europei, i banchi di

provenienza estera sono una nutrita percentuale del totale, mentre i rappresentanti delle

specificità regionali italiane si aggirano intorno al 20/30%. Sotto il profilo merceologico, un 30%

di banchi di alimentari si affianca ad un 55% del settore non alimentare, mentre il restante 15%

è costituito da operatoriche effettuano somministrazione/ristorazione.



"È grazie a questa varietà che il Mercato Europeo si realizza in un caleidoscopio di forme, profumi,

sapori che ricordano le atmosfere europee, nella loro diversità ma anche nella loro somiglianza.

per la collaborazione e l’aiuto messi in campo da Comune, Camera di Commercio di Genova e Porto Antico. Come per lo scorso anno questa manifestazione offrirà la possibilità di proporre i prodotti dei nostri

operatori a tantissime persone in un contesto multiculturale molto stimolante.

Siamo contenti di poter dare il nostro contributo come FIVA ad un evento di tale portata che sarà in

grado di attrarre tante persone nella nostra città e costituirà un’importante animazione.

Il numero di visitatori registrato nell’edizione 2022 è stato incoraggiante, quest’anno ci auguriamo di

poterlo incrementare così da vivacizzare al massimo questa bellissima iniziativa”, sottolinea Carlo De Barbieri Presidente FIVA Genova.