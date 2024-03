Genova, da lunedì le 'Pattuglie di quartiere' della Polizia Locale saranno attive su tutta la città

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sarà riconoscibile da un drappo giallo intorno al braccio degli operatori la "Pattuglia di quartiere" della Polizia Locale, che dopo un periodo di sperimentazione solo in alcune zone di Genova, da lunedì 25 marzo sarà attiva su tutto il territorio: servizio offerto alla cittadinanza volto a tutelare il decoro urbano.

Gli operatori della pattuglia gireranno a piedi e in coppia in tutti i distretti cittadini, dal lunedì al venerdì durante tutto il giorno con orario dalle 8 alle 19, ma comunque connettendosi ai tempi degli esercizi commerciali dei territori.

L'obiettivo infatti è quello di offrire un punto d'ascolto per i cittadini, che potranno rivolgersi alla pattuglia per segnalazioni di disagi e criticità, denunce o osservazioni sulle situazioni di ogni quartiere.

«Si tratta di un servizio che abbiamo avviato in via sperimentale a ottobre 2023 nel Ponente cittadino e in particolare a Sampierdarena, Certosa e Cornigliano – spiega il comandante della Polizia locale Gianluca Giurato -. I riscontri positivi, spesso raccolti in persona dagli agenti in servizio, da parte dei residenti e commercianti circa l’attività svolta, hanno confermato la buona riuscita dell’operazione spingendoci a dotare ogni area della città di una Pattuglia di quartiere. Abbiamo avuto ottimi riscontri in termini di prevenzione del degrado urbano ma soprattutto di sicurezza percepita in particolare dalle fasce più deboli».

Significativa la volontà di mantenere gli stessi agenti per ogni distretto, in modo da creare un rapporto di fiducia e non disperdere quanto raccolto al pattugliamento. La presenza costante serve anche da deterrente per eventuali illeciti.

L'iniziativa non ha scadenza, almeno fino a quando, come spiega l'assessore comunale alla Sicurezza Sergio Gambino, non verrà trovato un metodo ancora migliore: "La Pattuglia di quartiere - dichiara l’assessore - si impegna a creare un legame più stretto con i cittadini. Operando nelle strade del quartiere, ha l'opportunità di comprendere meglio la vita quotidiana dei residenti, diventando un punto di riferimento per i negozianti e un deterrente per quanto riguarda le attività illecite. Nonostante questo, desidero ricordare che l’attività dei nostri agenti sarà ascoltare, raccogliere, ove necessario, le istanze dei cittadini e mettersi a completa disposizione di ciascuno. I riscontri positivi recepiti ad oggi ci rendono fiduciosi possa essere un’operazione apprezzata dai cittadini, anche perché in continuo divenire e miglioramento. Infatti, in caso di osservazioni e suggerimenti sul servizio perché non rivolgersi direttamente alla propria Pattuglia di riferimento?».