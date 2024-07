Genova, cultura: Palazzo Ducale, prorogata fino al 28 luglio la mostra di Salgado

E' stata prorogata al 28 luglio la mostra 'Aqua mater' prodotta da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura in collaborazione con Rjma Progetti culturali, Creation e SM-Art, arrivata per la prima volta in Italia dopo la presentazione a Parigi nel quartiere della Defense con 42 fotografie del celebre maestro Sebastião Salgado, stampate in grande formato.

La proroga, resa possibile dalla collaborazione delle istituzioni e dei partner coinvolti, è conseguenza della straordinaria accoglienza riservata in questi mesi alla mostra dalla critica e dal pubblico. Il progetto di mostra nasce dalla riflessione dell'autore sullo stato del Pianeta e in particolare dell'Acqua, l'elemento che lo rende unico nell'universo, tema al centro di un cambiamento epocale che Palazzo Ducale accoglie con grande senso di responsabilità. Il riscaldamento climatico e l'innalzamento del livello degli oceani, la desertificazione e le alluvioni avranno conseguenze devastanti per l'ambiente e per milioni di persone che saranno costrette a cambiare la loro vita.

La coabitazione armoniosa con l'elemento acquatico e la sua protezione sono sempre più indispensabili alla nostra sopravvivenza e alla salvaguardia della biodiversità nel mondo. Con questi presupposti Sebastião Salgado ha selezionato alcune significative immagini per rappresentare il bisogno, la bellezza, la forza e i misteri dell'acqua, elemento fondamentale e prezioso della Terra.