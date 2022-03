Genova, così aveva parlato il tenore Alvarez poco prima di salire sul palco del Carlo Felice

di Redazione

"Tutte le volte che inizio è sempre un'emozione e c'è lo stress non va mai via. Bello avere il pubblico in sala, dopo la pandemia la gente è avida di cultura"

Sabato 26 Marzo 2022