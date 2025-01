Genova, corteo storico con 85 figuranti: 'mongolfiere' annullate per maltempo, domani arriva la Befana

Con il Presepe vivente allestito ieri pomeriggio alla Cattedrale di San Lorenzo, hanno preso il via i festeggiamenti per l’Epifania a Genova. Tre giorni di eventi chiudono le festività natalizie con appuntamenti dedicati al divertimento, alla spiritualità e alla solidarietà.

Corteo storico– Dopo il debutto dello scorso anno con 50 figuranti, l’edizione 2025 del Presepe vivente e dei cortei dei Magi ha visto la partecipazione di ben 85 figuranti in costumi ispirati alle statuine del Maragliano. I tre cortei, partiti dalle chiese di San Filippo Neri, San Marco al Molo e Santa Marta, hanno attraversato il centro cittadino, animati da gruppi storici come I Gatteschi, Voltri e Pro Loco Centro Antico, accompagnati da chiarine, tamburi e cornamuse. La rappresentazione si è conclusa nella Cattedrale di San Lorenzo, inserita nel percorso del “passaporto dei Presepi”.

Dichiarazioni– "Il Presepe vivente è un’antica tradizione genovese che abbiamo voluto riprendere per valorizzare il nostro patrimonio culturale e sociale", ha dichiarato l’assessore comunale alle Tradizioni Paola Bordilli. "Il successo di partecipazione dimostra il desiderio della nostra comunità di riscoprire le radici storiche dei presepi".

Maltempo– Gli eventi previsti per oggi, domenica 5 gennaio, sono stati cancellati a causa del maltempo. Tra questi, lo spettacolo “Les Mongolfiers” e il “Rigiocattolo”, la mostra-mercato organizzata dai Giovani per la Pace della Comunità di Sant’Egidio.

Arrivo della Befana– Domani, lunedì 6 gennaio, alle ore 15, in piazza Matteotti è atteso il tradizionale arrivo della Befana. Come di consueto, si calerà dalla scala dei Vigili del Fuoco per distribuire caramelle ai bambini. Quest’anno, i piccoli potranno anche visitare uno dei mezzi dei Vigili del Fuoco presenti in piazza, grazie al sostegno di Fiva Confcommercio e Carrefour. Durante la festa, AMIU Genova distribuirà materiale informativo per sensibilizzare sulle tematiche ambientali.

Chiese in musica– Si chiude con l’Epifania la rassegna “Chiese in Musica”, organizzata per valorizzare le chiese genovesi. Dopo il “Concerto grosso di Corelli” eseguito ieri sera nella chiesa di San Marco al Molo, oggi il gran finale nella chiesa di San Donato con la Filarmonica Pegliese, la Banda Musicale di Bolzaneto e il Coro Aurelio Rossi.

