Genova, cooperativa Paratori: "Abbiamo comprato cento camion a metano, ma ora il prezzo è triplicato!"

di Edoardo Cozza

Il responsabile Ravera: "Pensavamo di salvaguardare l'ambiente, ma il metano è passato da inizio anno da 0.62 euro per chilogrammo a 1.54"

Negli scorsi mesi la cooperativa Paratori ha investito in modo importante sul proprio parco mezzi, acquistando 100 camion che si muovono interamente a metano. Un segnale importante per la salvaguardia dell'ambiente, ma anche per contenere i propri costi. E invece è successo tutto il contrario, come ci ha spiegato il responsabile Massimiliano Ravera: "Siamo passati da un costo del metano per chilogrammo da 0,62 a un costo di 1,54 a novembre. E' stato un investimento improduttivo. Pensavamo di salvaguardare l'ambiente, perchè il metano è molto meno inquinante rispetto al diesel. L'investimento già di per sè all'inizio era più oneroso, perchè tra un camion motorizzato diesel e uno metano ci sono circa 40.000 euro di differenza. 20.000 euro dovrebbero essere restituiti dallo stato come contributo sull'acquisto. Però di questi contributi ne sono arrivati meno, sia per gli investimenti che abbiamo fatto nel 2017 che nel 2018".

Ravera ha proseguito, fornendoci alcuni dati sui contributi ricevuti in maniera soltanto parziale dallo stato: "Noi dovevamo ricevere 400.000 euro di investimento nel decreto 2017 con immatricolazione 2018, ne abbiamo ricevuti 350.000. Stessa cosa per quanto riguarda l'investimento dell'anno successivo, ricevendo 205.000 euro al posto di 252.000. Probabilmente non c'erano fondi sufficienti".