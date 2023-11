Genova, convegno sul neuroblastoma: risultati e nuove frontiere della ricerca

Convegno, il 24 e il 25 novembre presso lo Starhotel Presidente a Genova Brignole, per illustrare risultati e nuove frontiere della ricerca scientifica sul neuroblastoma (tumore solido extra-cranico) e sui tumori cerebrali pediatrici, prime cause di morte per malattia in età prescolare e i più frequenti tra i tumori pediatrici dopo le leucemie. Due giorni per descrivere le novità terapeutiche e i traguardi della ricerca nei trent'anni di vita dell'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma: trent’anni caratterizzati dal sostegno a progetti scientifici condotti nei centri di eccellenza italiani tra cui l’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova, dove il 23 luglio del 1993 l’associazione è nata con la sua sede legale su impulso di genitori e oncologi desiderosi di passi in avanti su questo campo dell’oncologia.

Saranno illustrati i dati del Gruppo Italiano Neuroblastoma nonché quelli ottenuti dagli esperti italiani sui tumori cerebrali, frutto del lavoro di ricercatrici e ricercatori impegnati secondo logiche di rete e condivisione. Diagnosi tempestiva e precisa, medicina di precisione e personalizzata per agire il più possibile solo sulle cellule malate, lo studio delle mutazioni genetiche per migliorare diagnosi e cure, le nuove frontiere dell’immunoterapia: si tratta di alcuni aspetti al centro dell’iniziativa.

Un’occasione di confronto e di riflessione per la comunità scientifica e un’esperienza dal valore formativo per le giovani generazioni e più in generale per le professioniste e i professionisti iscritti al corso entro il 9 novembre scorso per ottenere i crediti della formazione professionale continua in ambito medico (i crediti Ecm).

Per quanto riguarda Genova, il convegno si caratterizza per la partecipazione del “Gaslini” con i suoi contributi scientifici e gli interventi di esponenti dell’istituto. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma e dalla Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, ente costituito nel 1998 avente l’obiettivo di selezionare e finanziare i progetti di ricerca sul neuroblastoma e sui tumori cerebrali pediatrici.