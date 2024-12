Genova: Comune stanzia 250mila euro per abbattimento barriere architettoniche

Il Comune di Genova prosegue il lavoro per migliorare l'accessibilità dei luoghi pubblici, degli impianti sportivi, dei percorsi cittadini e degli edifici storici, anche in contesti complessi come il centro storico. A tal fine, è attivo un dialogo costante con la Consulta comunale delle persone con disabilità. Lo ha comunicato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Piciocchi, che ha annunciato l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi diffusi in città finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto, del valore di 250.000 euro, rientra nella seconda annualità dell'accordo quadro stipulato per l'eliminazione delle barriere, con interventi mirati sugli immobili della civica amministrazione che, a causa della loro storicità, necessitano di adeguamenti per garantire l'accessibilità. Gli interventi includono anche l'installazione di impianti meccanici.

Piciocchi ha sottolineato: "Stiamo portando avanti il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che tra i primi in Italia abbiamo reso facilmente fruibile e comprensibile non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per la cittadinanza. Abbiamo creato un database condiviso degli interventi, con schede dettagliate e costi standard, disponibile sul geoportale istituzionale". Inoltre, il vicesindaco ha ricordato che tutti i nuovi progetti pubblici prevedono l'azzeramento delle barriere architettoniche, a partire dal waterfront di levante, dal palasport, dai percorsi pedonali, dalle scuole realizzate con il Pnrr e da tutte le nuove progettualità pensate per garantire il massimo dell'accessibilità.

In particolare, sono in corso lavori nell'area di accesso a Porta Soprana, che fanno parte del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, sia fisiche che sensoriali. "Quanto stiamo realizzando nell'area tra piazza Dante e Porta Soprana – ha dichiarato l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente – sarà un vero punto di svolta. L'abbattimento delle barriere architettoniche in un centro storico così peculiare come il nostro è una sfida che abbiamo accettato con determinazione, convinti dell'importanza di rendere fruibili alcuni dei nostri monumenti più rappresentativi a tutti i visitatori della città. Questo è un percorso che intendiamo proseguire con il Piano Integrato Caruggi".