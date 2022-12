Genova, Comune, Asl3, Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni stipulano protocollo operativo per la tutela dei minori

L'unione fa la forza, anche nella tutela dei minori. Questo pomeriggio si è svolto un seminario molto partecipato all’auditorium di Stradanuova per quanto concerne la tutela del minore e la sinergia multiprofessionale. Al centro dell'incontro, organizzato dalla direzione Politiche sociali del Comune di Genova, il “Protocollo operativo per la gestione delle situazioni di tutela sottoposte a provvedimenti di autorità giudiziaria”, stipulato tra il Comune di Genova, il Tribunale ordinario di Genova, il Tribunale per i minorenni di Genova e i Consultori familiari di Asl 3 genovese.

In apertura di lavori è intervenuto l'assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso, che ha parlato di un protocollo importantissimo in grado di far dialogare la Direzione del sociale del Comune di Genova, Asl 3, il Tribunale ordinario e il Tribunale dei minorenni, mettendo al centro il bambino e la propria famiglia, con una particolare attenzione ai percorsi personalizzati che vengono presi in considerazione dalla magistratura, con la conseguente copertura e presa a carico a 360 gradi del minore e della sua famiglia.

Il seminario rappresenta la conclusione della fase di start up del Protocollo di intesa, sottoscritto nel 2018, con i tavoli di confronto tra i servizi sociali del Comune e i due presidenti di tribunale che hanno aperto un dialogo che dura ormai dal 2019 e che ha prodotto un protocollo operativo di buone prassi per operatori e giudici operanti nell’ambito della tutela minorile e del diritto di famiglia.

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Genova, Francesco Mazza Galanti, ha spiegato come spesso l’affidamento ai servizi sociali avvenga spesso su casi complessi per sostenere le famiglie ed evitare l’allontanamento: "L’Italia è il paese in cui si allontanano meno dalle famiglie biologiche i bambini, e ciò significa che la sinergia tra tribunale e servizi è buona, nonostante le difficoltà economiche. Grazie a questo protocollo la situazione potrà ancora migliorare».

Grazie al Protocollo operativo, le equipe socio-sanitarie multidisciplinari si possono occupare, in maniera integrata e di sistema, di genitorialità, restituendo ai giudici dei tribunali la sintesi delle osservazioni e dei percorsi di accompagnamento delle famiglie e i percorsi di crescita dei bambini, potendo così garantire una visione di famiglia maggiormente rispondente ai bisogni dei più piccoli.

(immagine tratta da stateofmind.it)