Genova, Comunali, Maresca (FdI) a Telenord: "Porto e infrastrutture decisivi per il futuro, mi ricandido per proseguire il lavoro fatto"

Ospite di TgnToday a Telenord, l'assessore comunale di Genova al Porto Francesco Maresca spiega le ragioni della sua ricandidatura, rispondendo alle domande del direttore Matteo Cantile e di Stefano Rissetto, partendo dalla compattezza delle coalizioni: "Se già uno schieramento si presenta con non già una condivisione interna e credo che sia meglio per uno schieramento trovare una condivisione interna su un programma, poi eventualmente dopo capire se i cittadini condividono. Noi come centrodestra, comunque, siamo compatti su dei temi che si possono condividere o non condividere. Però noi siamo a favore del nuovo Galliera, siamo a favore della funivia, siamo a favore della Gronda, siamo a favore del Terzo Valico, siamo a favore della metro."

La necessità di un presidente del Porto per Genova - "Il presidente del Porto deve essere nominato a breve. Questa è la mia visione, ma lo sanno tutti. Non per mancanza di fiducia per l'attuale amministrazione portuale che io la considero molto in gamba. Però bisogna capire che tutto il cluster marittimo dovrà avere la necessità e poi nei prossimi anni di avere una guida che consenta al porto di creare quel piano regolatore portuale con le infrastrutture per i prossimi quattro anni, poi per altri quattro anni. Non è una scelta facile. Non invidio il viceministro Rixi e il governo e poi il presidente Bucci perché comunque per Genova ci vuole un profilo molto autorevole, un profilo che sappia tenere le redini e un profilo che conosca bene i meccanismi e soprattutto un profilo che abbia visione visione anche con le infrastrutture che stiamo costruendo, con un piano regolatore importante dei prossimi anni."

Sui risultati del porto di Genova e le sue sfide - "Rivendico dei risultati, soprattutto da un punto di vista lavorativo. Io nell'area, soprattutto della cantieristica, delle riparazioni navali e della nautica, da questo punto di vista è un'area tutta in crescita." A breve, faremo vedere anche in Comune i nuovi dati sulla nautica che ci vengono dalle varie associazioni di categoria e quindi quello è un settore che sta andando molto bene. Ponte Parodi deve essere un'area che ritorna alla città, ma non per città. Dico solo i cittadini, anche le associazioni sportive sulla pesca. Chi vuole fare del mare non soltanto una professione, ma anche un hobby e una passione."

Lo sviluppo del porto e la connessione con l'aeroporto di Genova - "Ritengo che porto e aeroporto, questa è la mia visione, debbano andare completamente a braccetto, soprattutto sfruttando il grande flusso turistico che sta portando la nostra stazione marittima. Crediamo nel turismo crocieristico per il turismo, anche di nicchia, che consente appunto anche alle nostre attività ricettive di far crescere alberghi, ristoranti e via dicendo."

L'ambizione di Fratelli d'Italia nelle elezioni locali - "Noi riteniamo che dobbiamo essere comunque il partito trainante. Fratelli d'Italia è un partito che abbraccia tutti, abbraccia persone di ogni tipo, che viene da ogni esperienza, un partito che condivide una storia di Giorgia Meloni che è molto importante dal punto di vista storico nel nostro Paese."

