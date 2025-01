Genova, cinema: "Opera" di Livermore con Vincent Cassel e Fanny Ardant, grande successo al Sivori

Una grande folla ha gremito il Cinema Sivori ieri sera per la prima cittadina di "The Opera! Arie per un'eclissi", un film che mescola lirica, pop e moda in una rivisitazione moderna del mito di Orfeo ed Euridice. Il progetto, firmato da Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, ha incantato il pubblico con la sua straordinaria combinazione di arti visive e musicali, presentato in anteprima nazionale alla Scala di Milano.



Il mito di Orfeo ed Euridice – Il film, un'opera musical che si distacca dalla tradizione, racconta il celebre mito greco in un linguaggio visivo e musicale che spazia dal classico al contemporaneo. “Questa è la storia di tutte le storie", ha dichiarato Livermore, sottolineando l'universalità e la tragicità dell'amore tra Orfeo e Euridice. La narrazione prende il via con un colpo di pistola che colpisce una giovane donna in un supermercato, da cui il racconto si immerge nel mito. Orfeo, per salvare la sua amata, discende nell'aldilà, nel "Hotel Ade", un luogo che diventa un simbolo dell'oscurità e della perdita.



Tecnica e scenografia – La realizzazione visiva del viaggio di Orfeo nel regno dei morti è una delle componenti più innovative del film. Grazie all’utilizzo di un virtual set creato presso i Prodea Led Studios di Torino, gli autori hanno dato vita a un ambiente straordinariamente trasformabile, che supporta la narrazione con immagini spettacolari e scenografie in continua evoluzione. Gli attori e i cantanti, immersi in questo scenario irreale, sono riusciti a comunicare l'intensità emotiva del mito in modo coinvolgente e visivamente potente.



La musica – Il cuore dell'opera risiede nella musica, con Livermore che ha costruito una partitura che fonde le più belle arie liriche con brani più moderni e popolari. Tra le arie classiche, trovano spazio canzoni celebri come "The Power of Love" e il brano "E' vero" di Bindi, che si integrano perfettamente con la narrazione. Due orchestre, una classica diretta da Placido Domingo e una barocca diretta da Fabio Biondi, accompagnano magistralmente le performance vocali, creando un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione.



I protagonisti – Il cast di "The Opera! Arie per un'eclissi" è impreziosito da attori e cantanti di grande talento. Vincent Cassel, nei panni di Caronte, offre una performance inaspettata, ironica e disincantata, mentre Fanny Ardant interpreta una Proserpina elegante e misteriosa. I giovani cantanti Miriam Battistelli e Valentino Buzza, rispettivamente Euridice e Orfeo, si distinguono per le loro straordinarie doti vocali. Completano il cast Erwin Schrott (Plutone), Caterina Murino, Angela Finocchiaro, Rossy De Palma e Linda Gennari, con la partecipazione speciale dello stesso Livermore. I costumi di Dolce & Gabbana e le coreografie di Daniel Ezralov arricchiscono ulteriormente la bellezza visiva dell'opera.





