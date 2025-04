Genova: chiesa gremita per l'ultimo saluto a Giuliano Pennisi

Il mondo della politica genovese, sia di ieri che di oggi, si è stretto attorno alla famiglia di Giuliano Pennisi, noto avvocato civilista, figura di spicco del PSI e volto conosciuto nell’amministrazione pubblica genovese, mancato giovedì scorso all’età di 78 anni. La chiesa del Padre Santo, in via Bertani, era colma di persone giunte per rendergli omaggio, testimoniando quanto fosse centrale nella vita pubblica cittadina. La cerimonia funebre è stata presieduta da padre Walter De Andreis, guardiano dei frati cappuccini del convento. Il religioso ha accolto il feretro sul sagrato e lo ha accompagnato, al termine del rito, fino all’uscita, dove lo attendeva il carro funebre. Sull’acciottolato antistante, i compagni di partito gli hanno rivolto un commosso saluto laico, sventolando la bandiera rossa e bianca del PSI. Sul suo abituale tavolino del bar davanti a Palazzo Tursi, è stato deposto un mazzo di garofani rossi, simbolo socialista.

Tra le numerose persone convenute alla cerimonia, erano presenti molte figure di rilievo: il giudice costituzionale Roberto Cassinelli, l’ex ministro della Difesa Roberta Pinotti, l’ex deputato Mario Tullo e gli ex assessori comunali Arcangelo Merella e Gianfranco Tiezzi. Non sono mancati anche rappresentanti del Partito Democratico come Simone D’Angelo e Alessandro Terrile. Presenti anche numerosi avvocati di studi legali prestigiosi e amministratori ai vertici di aziende pubbliche e private, che avevano avuto modo di conoscere e apprezzare Pennisi come uomo e come professionista.

