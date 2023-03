Genova, chiesa gremita per funerali di Spera. Toti: "A testimonianza di quanto Vincenzo abbia fatto divertire i genovesi"

Migliaia di persone presenti alla Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano per dare l'ultimo saluto a Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, morto nella notte tra lunedì e martedì dopo essere stato investito a Genova, in corso Magenta a due passi dalla propria abitazione, da un 18enne alla guida di una vespa.

Tanti genovesi presenti per omaggiare chi ha reso il capolugo ligure meta di grandi big della musica italiana e internazionale, da bowie a Jo cocker, ma anche Tanti artisti e musicisti, come Alberto Fortis e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri. Tutti presenti all'arrivo del feretro che è arrivato davanti alla chiesa con 5 minuti di ritardo, su richiesta della moglie che commossa ha commentato, "perché lui era sempre cinque minuti in ritardo"

Presenti anche gli amministratori locali che con Spera hanno lavorato per anni, dal presidente della regione Liguria Giovanni Toti al sindaco di Genova Marco Bucci, alla parlamentare Ilaria Cavo ex assessore alla Cultura della regione. Non poteva mancare il sindaco di Salvitelle, Maria Antonietta Scelza, che commossa ha ricordato quanto Vinceno fosse legato alle suo paese nativo.