Genova, Centro formazione di Borzoli e Gruppo Kos: interscambio generazionale

Marco Scajola, assessore alla formazione di Regione Liguria, in visita alla sede di Fondazione CIF Formazione a Genova Borzoli, ha partecipato a uno speciale pranzo preparato dai giovani allievi dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale per Operatore della ristorazione per un gruppo di anziani ospiti della Residenza Anni Azzurri Sestri Ponente.

L’evento rientra nelle attività realizzate nell’ambito della collaborazione tra Fondazione CIF Formazione e Gruppo KOS, con l’obiettivo di contribuire alla crescita personale e professionale dei giovani che frequentano l’ente di formazione e di alimentare un percorso di incontro e di scambio intergenerazionale tra gli allievi della Fondazione e gli ospiti della Residenza.

"La Fondazione Cif svolge un ruolo importante per formare tanti giovani liguri, gli allievi che ho avuto modo di incontrare oggi testimoniano la bontà del lavoro svolto - dichiara l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola-. Mettere a contatto diretto i giovani che frequentano i corsi con gli anziani della residenza Anni Azzurri è certamente un'ottima iniziativa che unisce due generazioni nel segno del miglioramento comune e della convivialità".

“L’incontro con l’assessore Scajola ci ha dato non solo l’opportunità di mostrare la nostra struttura, con i suoi spazi didattici e i laboratori all’avanguardia, come il Genoa Port Training e la Maison de la Cuisine, che ci rendono un’eccellenza a livello regionale – ha commentato Matteo Multari, direttore di Fondazione CIF Formazione. - È stata soprattutto un’occasione preziosa per far comprendere un impegno che va oltre la preparazione professionale dei nostri giovani allievi e punta a trasmettere loro importanti valori di cittadinanza attiva e responsabile. Proprio in questa direzione vanno le iniziative realizzate insieme a realtà operative sul territorio, come il Gruppo KOS con la sua Residenza Anni Azzurri Sestri Ponente”.

“La collaborazione con la Fondazione CIF sta consolidando il nostro rapporto con il territorio e soprattutto promuovendo un modello di interscambio generazionale innovativo e virtuoso – ha dichiarato Stefano Faraldi, responsabile Liguria Anni Azzurri Gruppo KOS. “Il contatto con i giovani allievi genera negli ospiti della nostra Residenza di Sestri Ponente un arricchimento e un beneficio emotivo che favoriscono un senso di vitalità e importante connessione con il mondo esterno. L’incontro odierno con l’assessore Marco Scajola è stato un’occasione importante di condivisione del progetto e dei nostri valori di assistenza”.