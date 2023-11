Genova, caso moglie di Sansa: senatrice Pucciarelli chiede al ministro Nordio di verificare operato giudici tutelari

Il caso giudiziario in cui è coinvolta l'avvocato Maria Valeria Valerio, moglie del consigliere regionale di opposizione Ferruccio Sansa (che non è indagato ed è del tutto estraneo alla vicenda), finisce sul tavolo del Guardasigilli Carlo Nordio. A invitare il ministro a occuparsi del caso è la senatrice Stefania Pucciarelli della Lega con un'interrogazione.

“Premesso che - si legge nel testo dell’interrogazione - da notizie di stampa si apprende che alla signora Mariangela Toncini, deceduta il 16 gennaio 2023 all’età di 95 anni, nel 2020, per motivi non noti, è stato assegnato dal Tribunale di Genova un amministratore di sostegno, incarico svolto prima da Annamaria Biundo e poi da Chiara Mendinelli; successivamente la signora Toncini risulta essere stata condotta in un una RSA, peraltro contro la sua volontà, e in seguito trasferita in una parrocchia di Genova, dove ha conosciuto Padre Boccia e l’Avv. Maria Valeria Valerio; nell’ottobre del 2022 attraverso l’Avv. Maria Valeria Valerio la signora Toncini ha presentato una denuncia contro l’amministratore di sostegno Chiara Mendinelli sostenendo modalità opache nella amministrazione e nella gestione dei propri beni e segnalando, altresì, movimenti bancari sospetti, bonifici senza causale e senza destinatario per decine di migliaia di euro; in seguito alla denuncia della signora Toncini, l’Amministratrice di sostegno Chiara Mendinelli, ha sporto a sua volta una denuncia contro l’Avv. Valerio e Padre Boccia, per aver impedito, a suo dire, oltre ad altre cose, lo svolgere di una perizia sullo stato di salute dell’anziana".

La parlamentare leghista, sempre basandosi su fonti di stampa, sostiene che "la sezione famiglia e volontaria giurisdizione del Tribunale di Genova non avrebbe esercitato un controllo puntuale sulle operazioni bancarie e di altro genere compiute sui beni della signora Toncini, anche per somme e valori ingenti".

La senatrice Pucciarelli chiede così di sapere "quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere, per quanto di sua competenza, in relazione a quanto descritto in premessa”. Probabile che Nordio, in base ai suoi poteri, disponga un'ispezione sugli atti giudiziari della vicenda e sull'operato di tutti i soggetti che via abbiano avuto un ruolo.