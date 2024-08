Genova, Carena (Confcommercio): "Bene i nuovi parcheggi, ZTL da ridurre e bus da potenziare"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Manuela Carena, presidente della Federmoda Confcommercio di Genova, è intervenuta ai microfoni di Telenord per discutere le recenti iniziative del Comune volte a migliorare la viabilità e sostenere il commercio nel cuore della città. In un contesto in cui esercenti e cittadini si sentono spesso trascurati, Carena ha accolto con favore alcune delle proposte, pur esprimendo riserve su altre. Tra le iniziative apprezzate, Carena ha menzionato i nuovi parcheggi "Kiss & Buy", che offrono circa 50 posti auto gratuiti per una sosta di mezz’ora nelle zone centrali di Genova. Questa misura è vista come un passo importante per incentivare gli acquisti in centro, facilitando l'accesso a coloro che preferiscono utilizzare il proprio mezzo di trasporto.

Tuttavia, la presidente di Federmoda ha espresso preoccupazione per l’ampliamento delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) nel centro cittadino. Secondo Carena, un’estensione eccessiva delle ZTL rischia di scoraggiare l'affluenza in centro, soprattutto da parte di chi proviene da altri quartieri della città. "Occorre trovare un equilibrio," ha dichiarato, "per evitare che le misure di regolamentazione del traffico finiscano per penalizzare ulteriormente il commercio locale."

Carena ha anche sottolineato la necessità di potenziare il servizio di trasporto pubblico, con particolare riferimento alle linee di autobus, che potrebbero diventare un’alternativa valida e più accessibile per molti cittadini.

Oltre a ciò, ha ricordato l’impegno preso dall’amministrazione comunale per la creazione di nuovi parcheggi per motocicli, un’iniziativa attesa da tempo e che si spera possa vedere presto la luce in alcune zone strategiche del centro. Sono previste circa 100 postazioni.

Infine, Carena ha annunciato che, in accordo con il Comune, nei prossimi anni verranno realizzati cinque nuovi parcheggi nel cuore di Genova, con la creazione di oltre 1000 nuovi posti auto. Questi interventi rappresentano un ulteriore tassello nella strategia di rivitalizzazione del commercio urbano, sostenuta da Federmoda in sinergia con le istituzioni locali.

"La nostra priorità," ha concluso Carena, "è garantire che Genova rimanga una città vivibile e accessibile, in cui il commercio possa prosperare a beneficio di tutti."