Genova capitale dello sport inclusivo: sabato la 5ª edizione dello SportAbility Day alla Sciorba

Sabato 5 ottobre, il MySport Village Sciorba si trasformerà in un grande villaggio dello sport senza barriere per la quinta edizione dello SportAbility Day, l’evento dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie. L’iniziativa, promossa da Stelle nello Sport, rientra nel calendario di “Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport” e rappresenta uno dei principali appuntamenti a livello nazionale sul tema dell’inclusione attraverso lo sport.

Sport, inclusione e grandi campioni Oltre 40 discipline sportive – dal nuoto al rugby, dalla danza al tiro con l’arco – potranno essere provate gratuitamente dai partecipanti, seguiti da tecnici e istruttori qualificati. Tra i testimonial, presenti il nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, la campionessa di freestyle Ilaria Naef e il biker Vanni Oddera, protagonista con la sua “mototerapia”. Attesi anche altri atleti liguri di alto livello e numerose società sportive.

Torna il calcio integrato con le "Legend" - Torna anche l’ormai classico torneo di calcio integrato, con la partecipazione di squadre come Genoa e Sampdoria for special, accompagnate da ex calciatori come Marco Lanna, Claudio Onofri e Marco Nappi. Il progetto, partito da Genova, proseguirà il tour in tutta la regione con tappe a Spezia e Imperia.

Novità: attività anche per i "silver" - Tra le novità dell’edizione 2025, l’apertura alle attività motorie anche per gli over 60, con lezioni di ginnastica, nordic walking e percorsi di abilità motoria guidati da istruttori esperti.

Una festa attesa da tutta Italia - SportAbility Day attira ogni anno famiglie da tutta Italia. La giornata inizierà alle ore 9:30 con la cerimonia di apertura e la sfilata delle associazioni partecipanti. Alle 14:00 via alla “staffettona di nuoto” con Bocciardo, seguita dalle attività acquatiche. L’evento è sostenuto da Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Camera di Commercio e numerose realtà del territorio, con il supporto sanitario di Villa Montallegro e Misericordia Ponente Soccorso.

