Genova, Bucci sull'ex Ilva: "Vogliamo soluzione win-win altro non interessa e Arcelor non investe come doveva"

"Ho scritto ad Arcelor Mittal che noi vogliamo una win win per le acciaierie, dove tutte le parti, compresi i lavoratori, vincono. Altre soluzioni non ci interessano ". Il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine del sopralluogo sul nodo di Sampierdarena, ha spiegato così il senso delle lettera inviata a Arcelor Mittal. "Ho semplicemente risposto agli auguri ricordando che la situazione non è bella, che Arcelor non sta investendo come doveva essere e che vogliamo una soluzione per i lavoratori, per la città e per l'industria".