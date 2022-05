Genova, Bucci: "Per le infrastrutture sono 8 i miliardi di investimento"

di Redazione

"Al Ministro chiedo quando inizierà la Gronda, quando finiranno gli investimenti sul Terzo Valico e il quadruplicamento della Pavia-Rogoredo e ad Autostrade, ma siamo già in contatto, oggi chiedo quando potranno aprire i cantieri per il tunnel sotto il porto e per il tunnel della Fontanabuona che è il primo passo della Gronda di Levante". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, a margine del convegno "Liguria infrastrutture: mobilità, ambiente sicurezza".

"Genova deve avere le due gronde che consentiranno a tutti quelli che passano da Genova ma non devono fermarsi, di poter passare senza influenzare il traffico della città e soprattutto consentiranno di avere la "ridondanza", concetto fondamentale nelle opere infrastrutturali perché se devi fare manutenzione devi avere un posto alternativo dove passare. In questo modo la manutenzione non porrà più le grosse domande "chiudo, non chiudo" che nella storia hanno forzato a fare scelte non giuste".

E sugli investimenti in corso, il primo cittadino di Genova spiega: "Oltre ai 6 miliardi più 2, di cui parlo da tempo ci sono anche gli 8 miliardi di cui ha parlato l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, di cui metà, quattro miliardi almeno, hanno ricadute su Genova con il Terzo Valico e il Nodo ferroviario. Abbiamo quindi una serie di investimenti che devono avere due effetti, il primo è la realizzazione delle infrastrutture, il secondo è che i soldi vanno alle imprese che lavorano e devono avere ricaduta sul territorio, economica ed occupazionale, il terzo che un euro di investimento pubblico deve fare in modo che si aggiungano 2 o 3 euro di investimento privato: questo vuol dire che abbiamo la possibilità di avere 25 miliardi di investimenti nei prossimi 5 anni".