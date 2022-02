Genova, Bucci: "Non esiste alcun progetto di allungare il porto di Voltri. Fidatevi del sindaco"

di Redazione

"Non c'è alcun progetto di allungare il porto Psa di Voltri. Non so chi metta in giro queste voci. Sono infondate, fidatevi del sindaco". Il primo cittadino di Genova Marco Bucci ha incontrato questa mattina i cittadini di Voltri durante il suo tradizionale appuntamento "A colazione con il sindaco"

"Chi mette in giro queste voci non merita di essere cittadino genovese, i genovesi sono capaci, seri e non vanno in giro a seminare zizzania"

Bucci ha anche affrontato la questione legata al traffico nella zona di Voltri. "Non è facile passare da Voltri, lo so benissimo. La Gronda aspetta solo la firma del Ministro e sapete che ci sono parti politiche precise che non la vogliono. C'è un grande progetto di fare un bypass prima della stazione di Voltri che va a finire a Cornigliano e poi a Principe in modo da liberare la ferrovia di adesso che diventerebbe una metropolitana. I progetti sono finanziati, devono iniziare. I lavoti dovrebbero essere pronti nel 2026".