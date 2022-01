Genova, bollette da oltre 700mila euro nell'azienda dei surgelati: "Costi impazziti"

di Edoardo Cozza

Francesco Palau, presidente di Italian Frozen Food: "I costi dell'energia elettrica triplicano e anche il trasporto ha raggiunto livelli vertiginosi"

L'aumento dell'energia incide sulle bollette: se ne sono accorte le famiglie per le utenze domestiche, se ne accorgono le imprese soprattutto quelle più energivore come Appetais, che ha due impianti su Genova. Spiega ai nostri microfoni Francesco Palau, presidente di Italian Frozen Food, la holding che ha l'azienda sotto il proprio cappello: "Le prime bollette hanno iniziato a stupirci, ma ho paura che vedremo di peggio. Abbiamo 4 stabilimenti in Italia e l'energia ci serve per tutta la filiera, dalla produzione al trasporto. Il costo si sta triplicando: solo il prezzo della componente elettrica per le due sedi genovesi è 700mila euro"

Anche altre voci iniziano a preoccupare: "Pure il trasporto è molto oneroso: molte materie prime arrivano dall'Africa, per esempio, con container che hanno visto decuplicare i costi e questo comporta un aumento del prezzo, ahinoi, per il consumatore finale".