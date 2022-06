Genova, bloccate in porto 3mila batterie illegali, stavano per essere immesse sul mercato

di Redazione

Sono state trovate in un container in porto, l'operazione dell'Ufficio delle Dogane ha evitato che venissero messe in vendita. Due importatori sanzionati per tre milioni di euro

