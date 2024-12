Genova, bilancio comunale 2025, Granara (Cisl): “Confermate le risorse per le politiche sociali”

Il Comune di Genova ha confermato per il 2025 le risorse destinate alle politiche sociali, un impegno che la Cisl apprezza per la sua attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. Marco Granara, responsabile Cisl Genova, ha commentato positivamente l’incontro con l’assessore al bilancio e vicesindaco Pietro Piciocchi, sottolineando l'importanza di non ridurre le risorse destinate a supportare le persone e le famiglie in difficoltà, che negli ultimi anni sono aumentate in modo significativo. “Il Comune ha preso un impegno concreto per garantire le risorse necessarie durante tutto il 2025, e ci sarà un confronto puntuale per destinare gli aiuti in modo mirato,” ha spiegato Granara.

Personale - Il bilancio presentato ha evidenziato anche un aumento del personale nelle aziende partecipate dal Comune, passando da 5.668 a 5.747 unità nel 2024. Questo incremento è stato interpretato come un segno di attenzione da parte dell’amministrazione, che dimostra come il dialogo con le organizzazioni sindacali possa portare anche a risposte positive in termini occupazionali. Granara ha inoltre sottolineato che tutte le partecipate sono in una situazione finanziaria equilibrata.

Accordo - Un altro punto discusso è stato l’accordo tra il Comune e le organizzazioni sindacali riguardante il supporto alle famiglie in difficoltà con la Tari. La Cisl ha chiesto un ulteriore incontro per migliorare l’applicazione e la diffusione dell'accordo che prevede un contributo di fino a 150 euro per le famiglie in difficoltà. Inoltre, è stato sollevato il tema del rifinanziamento del fondo per la morosità comunale, istituito grazie a un'importante intesa firmata nell'ottobre 2024, che ha visto l’impegno di un milione di euro per aiutare le famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto. La Cisl ha ribadito la necessità di mantenere aperto il confronto durante il 2025 per garantire che questi fondi possano continuare a supportare le famiglie bisognose.