Genova, biglietti Amt-Trenitalia: ancora nessun accordo, nuovo incontro tra un mese

Si è tenuto un incontro questa mattina nella sede di Città metropolitana di Genova per risolvere il contenzioso che va avanti da tempo tra Trenitalia e Amt sulla questione della bigliettazione integrata. L’incontro è stato richiesto dal consigliere delegato al trasporto pubblico, Claudio Garbarino. Alla riunione sono stati invitati i rappresentanti di Città Metropolitana, Comune di Genova, Amt e Trenitalia.

Le due aziende hanno idee molto diverse al riguardo al tema e dopo il caos della mancata gratuità dei treni urbani per gli over 70 che, invece, viaggiano gratis sugli autobus si sta cercando di trovare una soluzione. Inoltre Trenitalia parla di un debito di 30 milioni che Amt avrebbe nei suoi confronti ma nel bilancio Amt questa voce non è stata trovata. Secondo quanto è emerso oggi nel prossimo mese l'Università di Genova studierà i dati nel dettaglio per arrivare ad una conclusione di quello che è diventato un caso politico.

Matteo Campora, assessore comunale alla mobilità e trasporti: "Questo tavolo tecnico prosegue, le parti daranno un incarico all'Università di Genova, al Celi che in un mese riconsegnerà la relazione che servirà a individuare come risolvere la situazione. Perché Trenitalia e AMT non sono d'accordo, soprattutto per quanto riguarda le partite dare e avere sul pregresso e come affrontare la questione degli over 70. Quindi in un mese verrà concluso il tavolo tecnico e verranno risolte le questioni che da troppo tempo sono rimaste irrisolte. Credo sia un elemento importante. E' in corso un percorso virtuoso dove due aziende pubbliche con l'aiuto delle istituzioni invece di farsi la guerra cercano delle soluzioni. Lo studio e l'approfondimento tecnico-scientifico è complesso e per questo l'Università ha chiesto un tempo congruo per analizzare i dati. Nel frattempo sui treni gli over 70 potranno viaggiare gratis sulla rete AMT, al termine di questo mese l'obiettivo del Comune è fare in modo che gli over 70 possano viaggiare gratis anche sui treni. Il Celi dovrà individuare le modalità e mettere un punto 0 in modo che le aziende proseguano in modo chiaro. "

Amt parla di cifre e Trenitalia di altre, per questo è importante che vengano definite. Si tratta di importi dove non c'è condivisione e per questo l'Università analizzerà tutti i dati. Non sarà un contraccolpo questa cifra, che Amt non ritiene corretta anche se ha sempre tenuto conto di questa partita, che comunque non è da 30 milioni. Il tavolo serve per definire questo. La visione non è comune ma si affidano a un soggetto terzo per quantificare. Bisogna definire il futuro del trasporto pubblico locale. Ricordiamo che questa manovra fatta dalla città metropolitana e che Amt porta avanti è rivoluzionaria. A Roma si parla della manovra tariffaria di Genova che è rivoluzionaria. E noi in questo anno dovremmo verificare i numeri dei passeggeri e quanti cittadini faranno gli abbonamenti. La manovra spinge sul trasporto pubblico".