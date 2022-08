Genova Beach Soccer Women, primo storico campionato di Serie A

di Redazione

Si è concluso lo storico primo campionato di Serie A per la Genova Beach Soccer femminile, la squadra di Mister Nicolò Rossetti e Daniele Brema ha esordito questo weekend a Viareggio nel massimo campionato nazionale di calcio su sabbia.

Protagoniste sulla sabbia della Versilia ben 13 ragazze tutte genovesi, capitanate da Silvia De Balsio e Maria Laura Beltrandi sono scese in campo:

Costantini Camilla, Denevi Alessia, Beltrandi Maria Laura, Minopoli Camilla, Moscamora Giulia, Cozzani Nicole, Ferrara Claudia, Casciani Silvia, Guardo Alessia, Guardo Francesca, De Blasio Silvia, Bargi Caterina, Nasso Jessica.

Nei tre match disputati, sono arrivate 3 sconfitte ma a sorpresa in tutte e tre le partite la GBS ha tenuto il campo per i tre tempi regolamentari in maniera ordinata e rischiando più volte di passare in vantaggio.

I risultati sono stati, contro il Pavia (campione del mondo femminile per club) risultato di 7 a 2 ma 4 di queste solo nell’ultimo tempo in goal per la GBS Bargi e De Blasio, contro il Terracina risultato di 4 -1 in goal la solita Bargi, contro il Napoli risultato di 4 a 2 in goal Casciani e Bargi.

Lo scudetto è andato al Futbol Basic Terracina che in finale ha bissato la vittoria della Coppa Italia battendo Pavia per 2 a 1.

Il presidente Covotta: “Siamo andati oltre le più rosee aspettative nel femminile, sono davvero soddisfatto del lavoro svolto, siamo partiti in ritardo nell’allestire la rosa e Mister Rossetti e il suo staff ha avuto solo 3 settimane per allenare queste grandiose ragazze, il livello del beach soccer femminile è molto cresciuto, la nostra nazionale è nata solo pochi mesi fa ma ha già conquistato ottimi risultati a livello europeo, non mi stupirei di vedere qualche nostra tesserata nelle prossime settimane svolgere qualche stage in maglia azzurra.

Dopo il femminile nel 2023 vogliamo esordire con l’under 20, ma tutto sarà possibile con la costruzione di un centro sportivo adeguato in città per poterci allenare. La prossima stagione la GBS compirà 10 anni di attività, vogliamo regalarci una stagione da protagonisti in tutte e tre le categorie.