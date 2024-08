Genova, Bartolone (presidente del Civ): "Pochi 30 minuti per il Kiss & Buy, troppe le ZTL"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Genova è ormai una delle città più pedonalizzate d'Italia, ma le difficoltà per i commercianti sono enormi. Le ZTL devono rappresentare un vantaggio per tutti, non una penalizzazione." Così Paolo Bartolone, presidente del Civ Sestiere Carlo Felice, si è espresso ai microfoni di Telenord, esprimendo preoccupazione per le numerose zone a traffico limitato nel centro città.

Bartolone ha accolto positivamente l'iniziativa "Kiss & Buy", che prevede la possibilità di sostare brevemente in alcune aree per consentire ai clienti di fare acquisti, ma ha sottolineato come i 50 posti a disposizione siano insufficienti. “Il tempo di sosta di 30 minuti è irrisorio – ha dichiarato Bartolone – per fare acquisti e commissioni varie, servirebbero almeno 45 minuti o un’ora. Sarebbe stato più corretto.”

Il presidente del Civ ha anche evidenziato come le quattro zone pedonali presenti in centro siano le più depresse dal punto di vista commerciale, e ha lanciato un monito riguardo a possibili ulteriori chiusure: “Se chiudessimo anche via Roma e via XXV Aprile, rischieremmo la stessa desertificazione.”

Nonostante le critiche, Bartolone si è detto fiducioso nella collaborazione con la giunta comunale, che sta cercando di portare importanti correttivi: “Eravamo sul piede di guerra, ma ora stiamo lavorando insieme per migliorare la città. Sono previsti cinque nuovi parcheggi che, nei prossimi anni, dovrebbero dare un valore aggiunto a Genova.”

Bartolone ha infine ricordato che in centro sono stati tagliati 360 posti auto e moto a causa dei cantieri, aggravando ulteriormente le difficoltà per i commercianti. “Le difficoltà vanno ridotte per il bene del commercio e della città. Confidiamo che la giunta possa trovare soluzioni adeguate per tutti,” ha concluso.