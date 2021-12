Genova, Babbo Natale consegna giochi e doni ai bambini del reparto di nefrologia del Gaslini

di Marco Innocenti

Kiwanis Club e Axia Eventi insieme per strappare un sorriso ai piccoli pazienti dell'ospedale genovese: "Avevamo fatto loro una promessa ed eccoci qua"

Babbo Natale in visita all'Ospedale Giannina Gaslini di Genova. Può accadere anche questo quando la solidarietà si fa grande. Ed è così che stamani, tanti bambini del reparto di nefrologia dell'ospedale genovese hanno ricevuto una visita tanto speciale quanto inattesa, ricevendo pupazzi, giochi e peluche per provare a strappare loro un sorriso.

"La nostra finalità principale è rivolta ai giovani, che rappresentano il nostro futuro - ci spiega Tiziana Gatto, presidente del Kiwanis Club Genova Columbus - Questa iniziativa ha grande importanza per noi perché ha permesso a tanti cittadini di aiutare ad acquistare macchinine elettriche da donare ai bambini del reparto di nefrologia dell'ospedale Gaslini di Genova".

A consegnare i regali, ovviamente, Babbo Natale. "Siamo qua innanzitutto per far sorridere i bambini - racconta anche Pier Paolo Zito, presidente dell'associazione Axia Eventi - Noi a inizio anno avevamo fatto loro la promessa di farli sorridere e per questo continueremo ad essere loro vicini".

Ad accogliere Babbo Natale nella sua speciale visita al Gaslini, insieme ai suoi piccoli pazienti, anche Gian Marco Ghiggeri, direttore dell'unità di nefrologia e dialisi. "Oggi regaliamo un sorriso a questi bimbi - commenta anche Giuseppe Murolo, uno dei promotori dell'iniziativa - e io sono contento e orgoglioso di aver partecipato a organizzare questo evento. Con l'aiuto di tutti, porteremo questi regali ai piccoli pazienti del Gaslini".