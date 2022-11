Genova, Axpo e Confcommercio insieme per sostenere le piccole e medie imprese

Non solo tariffe vantaggiose sulle condizioni di fornitura di elettricità ma una partnership a 360° che vuole mettere al servizio delle PMI della provincia genovese

Sono i punti principali di una nuova alleanza, quella tra Axpo Italia e Confcommercio Genova che, con i suoi circa 15 mila associati nel settore della piccola e media impresa attivi in vari ambiti del commercio, del turismo e dei servizi, rappresenta un pilastro dell’economia cittadina e della Regione Liguria.

L’accordo, presentato oggi alla presenza del top management dell’azienda e del Presidente di Confcommercio Genova Paolo Odone, include anche la possibilità per le aziende di accedere a servizi digitali evoluti e disponibili sul portale Internet, come il controllo dei consumi, la gestione dell’impianto e delle fatture in formato elettronico, oltre a dare l’opportunità di accedere all’opzione “Cambio Piano” per consentire in ogni momento (e gratuitamente) la modifica del piano tariffario.

La convenzione tra Axpo Italia e Confcommercio Genova sarà valida fino al 31 dicembre 2023 e prevede la possibilità di accedere al pacchetto di tariffe agevolate per le aziende associate con un consumo di energia elettrica inferiore a 3.000.000 kWh/anno. Per realtà con esigenze superiori, Axpo Italia realizzerà offerte ad hoc e su misura dotate dei massimi standard di competitività.

“Facciamo della vicinanza alle imprese un elemento imprescindibile della nostra proposta - commenta Ivanhoe Romin, General Manager di Axpo Italia. abbiamo trascorso mesi durante i quali la volatilità dei mercati ha messo a dura prova il tessuto produttivo nazionale così come quello del nostro territorio genovese. Ci prendiamo l’impegno, grazie alla disponibilità di Confcommercio Genova, di accompagnare le imprese verso un rilancio che è nell’interesse delle attività produttive così come di tutti i cittadini della provincia”.

“Confcommercio Genova è sempre alla ricerca di soluzioni che possano essere d’aiuto alle imprese e l’accordo con Axpo Italia, in questo momento, ci è sembrato estremamente interessante, vista anche la disponibilità di Axpo nell’assistere e consigliare le imprese “, dichiara Paolo Odone Presidente di Confcommercio Genova e prosegue “I problemi causati ai nostri imprenditori dal caro bollette sono sotto gli occhi di tutti così come i possibili gravissimi effetti a livello di chiusure e quindi di minore occupazione. È necessario che i crediti d’imposta volti a temperare gli impatti del caro-elettricità e del caro-gas a carico delle imprese siano potenziati ed estesi temporalmente. E occorre dare continuità alle riduzioni dell'accisa sui carburanti e dell'Iva sul gas e sul metano per autotrazione, e agli interventi di annullamento degli oneri generali di sistema”. Odone conclude auspicando che questo accordo sia interessante per gli imprenditori e ricorda che gli uffici di Confcommercio Genova sono a disposizione per informazioni e per appuntamenti con lo staff di Axpo.