Genova, Avs e Ilaria Salis in campo a difesa dei centri sociali. L'eurodeputata: "Servono spazi contro la gentrificazione"

Una piazza Don Gallo partecipata e attenta ha fatto da cornice, nella serata di ieri, all'iniziativa organizzata da Alleanza Verdi Sinistra sul ruolo dei centri sociali, degli spazi autogestiti e delle esperienze di mutualismo nelle città contemporanee. Un appuntamento che ha richiamato numerosi cittadini, attivisti, rappresentanti del mondo associativo e politico, confermando l'interesse verso un tema che intreccia partecipazione democratica, diritto alla città e qualità della vita urbana.

Tra gli ospiti principali dell'incontro l'eurodeputata di Sinistra Italiana-AVS Ilaria Salis e il deputato di Sinistra Italiana-AVS Marco Grimaldi, affiancati da esponenti del mondo accademico, dell'associazionismo e dell'attivismo genovese. Il dibattito si è concentrato sulla funzione sociale, culturale e politica degli spazi autogestiti, considerati dai partecipanti strumenti fondamentali per favorire inclusione, aggregazione e partecipazione in un contesto segnato dalla riduzione dei luoghi accessibili alla cittadinanza e dall'aumento delle fragilità sociali.

Nel suo intervento, Ilaria Salis ha sottolineato la necessità di riportare al centro del dibattito pubblico il tema degli spazi sociali, evidenziando come molte città italiane stiano attraversando processi di gentrificazione che rischiano di allontanare dai centri urbani chi li vive quotidianamente.

«C'è un grande bisogno di tornare a parlare di spazi sociali, soprattutto nelle città italiane che vengono progressivamente gentrificate nei loro centri, svuotate e sottratte a chi le vive ogni giorno», ha dichiarato l'eurodeputata. Salis ha inoltre evidenziato come, a suo giudizio, questi luoghi rappresentino presìdi di partecipazione, confronto e pensiero critico, indispensabili per il funzionamento di una democrazia pluralista.

L'incontro, moderato dalla presidente dell'Assemblea nazionale di Sinistra Italiana, Maria Gabriella Branca, ha visto la partecipazione di numerosi relatori che hanno portato esperienze e punti di vista differenti. Tra questi Lorenzo Garzarelli, consigliere comunale di Sinistra Italiana-AVS a Genova, Pier Cozzolino, consigliere di Europa Verde-AVS nel Municipio Centro Est, Simona Scognamiglio ed Enrico Agostino del Buridda, il professore di Sociologia generale dell'Università di Genova Sebastiano Benasso, l'attivista Giovanni Mancioppi e Giorgia Bocca del Centro Studi Don Gallo.

Nel corso della serata è intervenuto anche Marco Grimaldi, che ha collegato il tema degli spazi sociali alle sfide del presente, dalle guerre alla crisi climatica fino alla crescente precarietà economica e sociale.

«Viviamo un tempo segnato da guerre, crisi climatica e crescente precarietà. In questo scenario i centri sociali hanno spesso rappresentato una risposta concreta, costruendo relazioni, solidarietà e alternative», ha affermato il deputato. «Difendere questi spazi significa difendere il diritto di tutte e tutti a organizzarsi, partecipare e immaginare un futuro diverso».

Secondo gli organizzatori, l'iniziativa rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che AVS intende sviluppare nei prossimi mesi attraverso nuovi momenti di confronto con le realtà sociali, culturali e associative del territorio. L'obiettivo dichiarato è quello di elaborare proposte concrete a sostegno degli spazi di aggregazione, della partecipazione giovanile e della valorizzazione sociale e culturale del patrimonio urbano.

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