Genova, assemblea generale Coop Liguria: oltre 130mila euro restituiti al territorio

Assemblea generale dei delegati dei soci Coop di tutta la Liguria ai Magazzini del Cotone di Genova, nel corso della quale è stata approvato formalmente il bilancio della cooperativa. Un contributo prezioso, quello dei soci, che grazie al voto sul bilancio si tramuta in 136.500 euro che dall'impresa ritornano al territorio.





Quest’anno grazie ai 27.295 che hanno partecipato al voto – risultato tra i più alti mai registrati – la donazione ammonterà appunto a 136.500 euro. La somma sarà suddivisa in due filoni: 70.000 euro, pari alla donazione del 2023, verranno distribuiti alla settantina di associazioni con cui Coop Liguria collabora continuativamente sui vari territori con i progetti Buon Fine e Dona la Spesa e che lavorano per supportare le famiglie in difficoltà. La cifra restante sarà invece utilizzata per finanziare progetti specifici sul tema della lotta alla povertà presentati dalle stesse associazioni, che verranno scelti dalla cooperativa e poi votati da soci.

Sempre in occasione dell’assemblea, Coop Liguria ha consegnato altre due donazioni a progetti che ha deciso di sostenere: 19.600 euro, assieme al Genoa, a Ricibo e poi 20.400 euro a Gaslininsieme, per finanziare il progetto “Chirurgia dell’epilessia“, rivolto ai piccoli pazienti la cui epilessia non risulta trattabile con i soli farmaci.





grazie alla collaborazione sul progetto delle figurine, Coop Liguria ha aderito all’iniziativa solidale “Punto e a…iuto” di Genoa Cfc, con la quale il club si è impegnato a donare 200 euro alla rete Ricibo per ogni punto conquistato in campionato, prevedendo una donazione di pari importo. Grazie ai 49 punti conquistati dal Genoa, dunque, la donazione complessiva è stata di 19.600 euro (metà donati dal Genoa e metà da Coop Liguria), utilizzati per sostenere il lavoro svolto dalla rete a supporto di decine di associazioni impegnate nella lotta alla povertà.





“Non dimentichiamo mai di essere una cooperativa la cui missione è generare valore sul territorio – ha spiegato il presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis – Per questo, ormai cinque anni fa, abbiamo coniato la formula ‘Un voto un pasto’, che ha avuto un successo straordinario, riuscendo a incrementare costantemente la partecipazione dei soci al voto, fino al risultato senza precedenti di quest’anno. Sempre per coerenza con la nostra missione sociale, abbiamo voluto attribuire una valenza solidale anche a un’attività ludica come la vendita delle figurine, scegliendo di devolvere la donazione al Gaslini, perché conosciamo il lavoro fondamentale che svolge nell’ambito delle cure pediatriche e perché è un’eccellenza ligure conosciuta in tutta Europa. Con Ricibo, invece, collaboriamo da moltissimo tempo nell’ambito del progetto ‘Buon Fine’, con il quale doniamo continuativamente i prodotti con confezioni danneggiate o vicini alla scadenza dei nostri negozi. Per questo, quando abbiamo saputo che il Genoa sosteneva la rete, abbiamo scelto di aderire anche al loro progetto”.





A fine 2023 erano 401.692 i soci Coop Liguria, di cui 85.719 prestatori: un ligure su quattro, in quanto socio, ha potuto usufruire di sconti dedicati, convenzioni e interessi sui depositi del prestito sociale. Nell’ultimo anno inoltre, complici le iniziative per contenere l’inflazione, Coop – che anche quest’anno ha chiuso il bilancio con 10 milioni di euro di utile – ha registrato 74 milioni di euro di risparmi per soci e clienti. Nel 2023 ha infatti assorbito parte dei rincari richiesti dai produttori, riversandoli solo parzialmente sui prezzi di vendita, e dal mese di ottobre ha aderito al trimestre anti-inflazione, ribassando il prezzo di 200 prodotti Coop e bloccando per tre mesi quello di altri 1.000 prodotti.