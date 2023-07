Genova, arrivano i sound giamaicani e caraibici di "The Skatalites"

Uno dei complessi ska giamaicano più noti e longevi della storia della musica torna in concerto a Genova, per un live di pura energia caraibica. Stasera sul palco del Csoa Pinelli salgono i The Skatalites, band leggendaria della scena ska and raggae mondiale.

I The Skatalites arrivano quindi a Genova nell’ambito del proprio tour mondiale che, dopo aver toccato Regno Unito (con Barrington Levy), Francia, Spagna Germania e Olanda, prosegue negli Stati Uniti. Attivi da quasi sessant’anni, la “all star band” ska ha cambiato diverse volte la formazione, innovando sempre la propria produzione artistica e preservando la cultura e la tradizione della musica giamaicana, mettendo in scena live incessanti in tutto il mondo.

A esibirsi al Csoa Pinelli pionieri del genere come Val Douglas al basso, Vin Gordon (aka Don Drummond Jr) al trombone e the Mighty Larry McDonald alle percussioni e lead vocal, accompagnati dai musicisti di sempre come Natty Frenchy alla chitarra, Ken Stewart alle tastiere e Sparrow Thompson alla batteria, con Anant Pradhan al tenor and alto sax e il Okiel McIntyre alla tromba. Aprono il concerto i Groove Yard Sound.

Fondati nel 1964, i The Skatalites hanno contribuito a creare il genere musicale popolare giamaicano dello ska, che successivamente si è sviluppato includendo vari sottogeneri come il rocksteady, il reggae, il 2tone, il third wave, lo jska-azz, lo ska-ounk, il ragga e il dub. Con un ricco repertorio strumentale e una storia impressionante come band di supporto per molti cantanti giamaicani degli anni Sessanta (tra cui Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer, Toots and The Maytals, Ken Boothe, Stranger Cole e Alton Ellis), i The Skatalites hanno aperto la strada a innumerevoli band che suonano derivati dello ska o del reggae, come The Specials, The Police, Hepcat, No Doubt, Sublime e Slightly Stoopid.