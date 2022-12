Genova, arriva la nuova app per chiamare i taxi in città

C'è un nuovo modo per chiamare, prenotare e personalizzare il servizio taxi a Genova attraverso lo smartphone. Si chiama "Your Taxi" ed è una nuova app lanciata dalla Cooperativa Radio Taxi Genova 5966. Disponibile per iPhone e Android, permette di avviare una chiamata immediata, geolocalizzare e verificare l'indirizzo, monitorare in tempo reale i tempi di attesa e l'arrivo del proprio taxi. In fase di chiamata o di prenotazione anticipata, è anche possibile personalizzare il servizio, memorizzare indirizzi e itinerari abituali e associare il metodo di pagamento digitale preferito.

"Con questa app abbiamo voluto creare uno strumento tecnologico realmente tagliato su misura delle esigenze degli utenti sul territorio genovese, con le sue peculiarità - spiega Valter Centanaro, presidente della Cooperativa Radio Taxi Genova -. Attraverso questa nuova applicazione, rinnoviamo l'impegno per offrire un servizio sempre più preciso e affidabile, con tempi di risposta più veloci, per cercare di soddisfare le richieste dei nostri clienti, in un'ottica di miglioramento continuo". Alla Cooperativa Radio Taxi Genova fanno capo 734 vetture su un totale di 869 presenti nel Comune di Genova.