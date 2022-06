Elezioni Genova 2022, Ariel Dello Strologo al voto al seggio di via Felice Cavallotti

di Marco Innocenti

Il candidato del centrosinistra ha votato poco prima delle 11. Nel pomeriggio, la visita alla mostra Genova Sessanta in compagnia della moglie Chiara

Ariel Dello Strologo ha votato poco prima delle 11 presso il seggio allestito nelle aule della scuola "Govi" di via Felice Cavallotti a Genova. Il candidato della coalizione di centrosinistra si è recato al seggio insieme alla moglie Chiara, ai figli e al cagnolino Baguette, ha ritirato le schede per comune e minicipio ma non quelle per il referendum.

Dopo il voto, Dello Strologo trascorrerà il pomeriggio con la famiglia e gli amici e visiterà la mostra Genova Sessanta a Palazzo Reale. Dalle 20.30 poi si recherà al point elettorale di via Cairoli dove saluterà i volontari e lo staff che lo hanno accompagnato in questa campagna elettorale, in attesa dei primi exit poll sui quali però Dello Strologo ha già fatto sapere che non si esprimerà. Così come detto anche dal sindaco Bucci, anche lui attenderà l'inizio dello scrutinio fissato per lunedì a partire dalle 14.