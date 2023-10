Genova, apre il Liceo Tecnologico sperimentale: il primo in Italia

In Valpolcevera apre il primo Liceo tecnologico sperimentale, si tratta del primo in assoluto in Italia. Il Biennio prevede materie scientifiche e classiche e il triennio invece è dedicato a insegnamenti interamente hi-tech. L’iniziativa è stata promossa da Carlo Castellano, presidente dell’Associazione ligure per i minori. Gli ultimi tre anni saranno quindi dedicati allo studio e all’approfondimento delle tecnologie digitali, dall’intelligenza artificiale alla robotica, dalla cybersecurity alla realtà virtuale, alla blockchain.

La scuola sorgerà al posto della vecchia fabbrica delle Ferrovie dello Stato e accoglierà studenti da tutta la Liguria e dall'intero Paese eventualmente. Il progetto è stato presentato al museo Galata, nell'ambito del Festival della Scienza e potrebbe dare una svolta alla città e diventare un modello per molte altre scuole. Sicuramente attirerà l'attenzione di molte imprese.

La tecnologia è il futuro ed è fondamentale oggi più che mai inserire delle materie inerenti a scuola. E' vero che i ragazzi sono cresciuti con il digitale ma imparare ad usarlo nella quotidianità e nel lavoro è diverso. E' fondamentale apprendere le nozioni che governano questo mondo così complicato e che cambia in continuazione. L'Europa si sta impegnano da due anni nella rivoluzione digitale e questo è un ottimo esempio.

L’idea per il liceo in Valpolcevera nasce da Carlo Castellano, oggi presidente dell’Alpim (Associazione ligure per i minori) che ha coinvolto il sindaco di Genova e ha convinto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, della sua visione per il futuro. Dunque una novità importante che sicuramente contribuirà ad aumentare il valore di Genova e della Liguria in generale.