Genova: antenna fuori norma a Sampierdarena, avviate operazioni smontaggio

Sono iniziate le operazioni di smontaggio dell'antenna di via Salvator Rosa in zona Promontorio a Sampierdarena. L'intervento fa seguito alle verifiche e agli approfondimenti, svolti dagli uffici comunali su disposizione dell'assessore all'urbanistica, allo sviluppo economico e al lavoro Mario Mascia, da cui era emerso che l'antenna risultava di altezza maggiore rispetto a quella rappresentata in base ai progetti che avevano dato luogo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Il Comune di Genova, acquisito il parere della commissione locale per il paesaggio così come condiviso dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, aveva emesso un provvedimento di annullamento in autotutela dell'autorizzazione paesaggistica.

"Prendiamo atto con favore che pur in pendenza dei termini di impugnazione del provvedimento emesso dal Comune la società abbia deciso di avviare lo smontaggio del palo, una scelta che accogliamo con grande soddisfazione perché sana, in tempi celeri, una situazione che aveva destato preoccupazione tra i residenti e su cui come amministrazione ci siamo subito attivati di fronte alle richieste degli abitanti del Promontorio" ha commentato Mascia.

Il Comune di Genova ha avviato, nei mesi scorsi, la procedura in contraddittorio con gli interessati per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica. Nel corso dell'istruttoria, in cui è stata coinvolta anche la Soprintendenza, è effettivamente emerso che il rendering aveva fatto immaginare un'opera meno impattante sul contesto paesaggistico all'intorno.

"Per questo si è approdati all'emissione del provvedimento di annullamento, che è una tutela non solo per i cittadini di Sampierdarena ma anche per l'amministrazione locale - ha aggiunto Mascia - Abbiamo convocato la società InWit a un tavolo tecnico proprio per garantire per il futuro un giusto contemperamento tra interesse pubblico alla tutela del paesaggio e alla salubrità dell'ambiente e quello altrettanto pubblico allo sviluppo delle telecomunicazioni".

La rimozione è stata salutata con favore dai leghisti Fabio Ariotti, consigliere comunale, e Andrea Ferrari capogruppo in Municipio II Centro Ovest: “Finalmente l’antenna 5g che era stata posizionata nella zona di Belvedere, in salita Salvator Rosa, a Sampierdarena, è stata rimossa. La Lega si è subito interessata della questione, dopo le proteste dei cittadini, che si sono visti installare senza preavviso un’antenna di 25 metri davanti a casa. Con un’interrogazione, presentata in Comune, avevamo chiesto delucidazioni in merito al fatto che l’antenna, approvata da Arpal, avesse avuto il benestare della paesaggistica e dell’ufficio geologico, ma inizialmente non da parte del Municipio. Grazie all’attenzione dell’Assessore all’Urbanistica Mario Mascia, a seguito di due sopralluoghi urgenti, si è scoperto che l’antenna era stata posizionata in un luogo diverso da quello del progetto originario, e, in seguito a tutte le verifiche, le autorizzazioni date in precedenza alle compagnie telefoniche sono state annullate. L’antenna è stata portata via oggi con l’ausilio di un elicottero. Siamo felici di aver contribuito a tutelare i cittadini di Sampierdarena e anche il paesaggio, che in questo modo non è stato deturpato”.