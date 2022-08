Genova, ancora una morte misteriosa in via Orgiero a Sampierdarena

di Redazione

Un uomo di mezza età è stato trovato privo di vita dalla persona che viveva con lui. A giugno la morte di una donna

Ancora una morte misteriosa in via Orgiero, nel quartiere genovese di Sampierdarena. Nel giugno scorso una donna rumena era stata trovata agonizzante e in un primo momento era finito sotto inchiesta il marito, poi scagionato. Ieri un uomo di mezza età è stato trovato privo di vita dalla persona che viveva con lui. Il coinquilino ha raccontato di essere tornato a casa e di aver trovato la persona senza vita nel bagno.

Indaga la squadra mobile della questura che sta cercando di capire bene il passato della vittima scavando tra le sue amicizie. Il magistrato ha ordinato l'autopsia.

Nel 2003 nella stessa via era stato ucciso Diego Carta, un giovane commesso di un porno shop, strangolato con i fili di un computer. Le indagini avevano poi portato a due ricettatori con giri "strani" nell'ambito delle foto feticiste.