Genova, anche il Centro di Igiene del San Martino nell'indagine nazionale sulle varianti

di Marco Innocenti

L'indagine si svolgerà il 6 e 7 dicembre e valuterà la circolazione delle varianti sul territorio con particolare riferimento alla variante Omicron

C'è anche il Centro di Igiene dell'ospedale San Martino di Genova, diretto dal professor Giancarlo Icardi, nell'indagine nazionale sulle varianti che si svolgerà a cavallo fra i 6 e il 7 dicembre prossimi. L'indagine ha il compito di rilevare nuove varianti (in particolare la Omicron) circolanti sul territorio, per i quali l'ospedale genovese ha confermato che, ad oggi, non è stata rilevata traccia, nonostante al San Martino vengano processati circa 100 campioni a settimana.