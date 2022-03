Genova, Amiu: raddoppia la possibilità di accumulare punti

di Redazione

Da oggi si potranno portare nella stessa macchina, oltre a bottiglie e flaconi in plastica, anche cartoni per alimenti

Raddoppia la possibilità di accumulare punti negli ecocompattatori diffusi a Genova grazie all’inserimento, in 12 macchine già presenti in città, di una nuova bocchetta dove conferire i cartoni per le bevande, affiancata a quella dedicata alle bottiglie e ai flaconi di plastica.

La novità, tutta genovese, è stata presentata oggi in piazza Paolo da Novi alla Foce, da sempre nella “top list” dei quartieri più ‘performanti’ dal punto di vista dei conferimenti negli ecocompattatori.

Erano presenti l’Assessore all’Ambiente, Matteo Campora, il vice Direttore COMIECO, Roberto Di Molfetta, Pietro Pongiglione, Presidente AMIU Genova, Furio Truzzi ed Emanuele Guastavino, rispettivamente Presidente e vice Presidente dell’Istituto Ligure del Consumo.

«Grazie all’accordo con COMIECO, consorzio che si occupa della filiera della carta e del cartone - spiega Campora - Genova si aggiudica un altro importante primato. La nostra città infatti possiede il più alto numero di ecocompattatori in Italia con una doppia raccolta in quanto, oltre alle 12 macchine con integrata la bocchetta per i cartoni per bevande, ce ne sono altri 2 in zona Centro Storico dove è possibile conferire plastica e alluminio. Una vera unicità nel panorama nazionale che conferma il nostro impegno e la grande attenzione verso l’ambiente e la raccolta differenziata, accanto alle premialità per incentivare comportamenti virtuosi da parte dei genovesi».

Da oggi i cittadini genovesi potranno portare nella stessa macchina, oltre a bottiglie e flaconi in plastica, anche cartoni per alimenti come i contenitori per il latte, succhi di frutta, panna, vino, passata di pomodoro e tutti gli imballaggi composti in materiale poliaccoppiato.

Afferma Roberto DI Molfetta, vice Direttore COMIECO: «Con la campagna di sensibilizzazione presentata oggi diamo l’opportunità ai genovesi di separare i cartoni per bevande e avviarli a riciclo anche attraverso l’utilizzo degli ecocompattatori posizionati in città. Siamo sicuri che i cittadini apprezzeranno la possibilità di ottenere le nuove premialità messe a disposizione da COMIECO, con la corretta separazione di questi imballaggi in carta: il loro impegno è infatti fondamentale per avviarli a riciclo attraverso il canale dedicato in cartiera e consentirne la trasformazione in nuova carta e nuovi oggetti».

Così Pietro Pongiglione: «Ancora una volta, grazie alla collaborazione di diversi soggetti che da sempre collaborano con AMIU, stiamo diffondendo sempre di più un percorso virtuoso che non si ferma solo alla buone pratiche ambientali e di sostenibilità, ma che vuole spingere la consapevolezza che da piccoli e personali gesti nascono risultati sempre più importanti per la cura della nostra città. Perché, sembrerà banale, ma è vero che “l’unione fa la forza” a tutti i livelli, dalle istituzioni ai singoli individui. Inoltre le prossime nuove 4 macchine, che metteremo prossimamente in città grazie ad un finanziamento regionale concesso da Città Metropolitana di Genova, saranno già adattate per la raccolta di cartoni per bevande».

Le confezioni raccolte vengono inviate alle cartiere per il riciclo. Qui la carta viene separata dagli strati di plastica ed alluminio con un processo meccanico e senza aggiunta di sostanze chimiche per poi essere utilizzata nella fabbricazione di nuovi prodotti.