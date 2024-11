Genova, ambulatorio mobile di Asl3 e salute del fegato: le date del tour

GENOVA - Prosegue il tour Asl3 sul territorio con l’Ambulatorio mobile per verificare, gratuitamente e in accesso diretto, la salute del fegato. I cittadini in sovrappeso e con pressione alta o colesterolo fuori posto, a seguito di una prima valutazione a cura del personale medico e infermieristico, potranno salire a bordo del nuovo ambulatorio mobile Asl3 per verificare gratuitamente e in accesso diretto la salute del fegato attraverso uno screening non invasivo finalizzato a identificare l’epatopatia metabolica. Lo staff della Diabetologia Asl3, diretta dal dott. Enrico Torre, dopo una prima valutazione effettua una serie di esami tra cui quello per verificare l’elasticità epatica e il grado di steatosi, comunemente detto “fegato grasso” con il Fibroscan©. L’iniziativa è in collaborazione con il Dipartimento corretti stili di vita Asl3.

Il tour è partito a settembre e prevede una tappa ogni venerdì in uno dei comuni del genovesato.

Quattro le date di novembre:

venerdì 8 novembre - piazza della Stazione (Comune di Cogoleto)

venerdì 15 novembre - piazza De Ferrari (Genova)





enerdì 22 novembre - piazza della Conciliazione, presso la parrocchia N.S. Assunta (Comune di Bargagli)

venerdì 29 novembre - piazza Gaggero (Genova Voltri)





“La presenza di grasso nel fegato, altrimenti definita come steatosi - spiega Enrico Torre, Direttore della S.C. Diabetologia e Malattie Metaboliche Asl3 - può comportare, se associata ad altre condizioni patologiche, il rischio di sviluppare diverse malattie. Chi presenta sovrappeso e obesità, circonferenza addominale al di sopra di 94 cm negli uomini e di 88 cm nelle donne, presenza di elevati valori di pressione, colesterolo, glicemia o fattori infiammatori - aggiunge Torre - è predisposto all’insorgenza di una serie di patologie. I soggetti con steatosi, infatti, possono sviluppare diabete, aritmie, insufficienza renale, tumori del fegato e del colon-retto, e sono a rischio di cirrosi epatica”.





L'iniziativa ha già toccato i Comuni di Campo Ligure, Rossiglione, Casella e Montebruno e i quartieri genovesi di: Sampierdarena, Struppa-Molassana e Bolzaneto

Le date di dicembre, gennaio e febbraio vengono pubblicate ogni mese (per quello successivo) sul sito Asl3: https://www.asl3.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/comunicazioni-2024/5188-venerdi-6-settembre-partenza-tour-sul-territorio-asl3-screening-fegato.html





Prima di recarsi nella sede prescelta si consiglia di verificare su www.asl3.liguria.it eventuali variazioni.





In caso di allerta meteo arancione e rossa l’attività viene sospesa.