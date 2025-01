Genova, allerta per vento di burrasca forte: scattano divieti e chiusure

La Protezione Civile del Comune di Genova ha diramato un avviso per vento di burrasca forte previsto per oggi, 13 gennaio, e domani, 14 gennaio. In risposta, sono state attivate le ordinanze sindacali n. 9/2016 e n. 60/2016, che introducono specifiche misure per garantire la sicurezza pubblica.

Limitazioni al traffico–L'ordinanza n. 60/2016 dispone il divieto di transito sulla strada sopraelevata "Aldo Moro" per motocicli, veicoli telonati e furgonati durante l'avviso di burrasca forte. Questa misura mira a prevenire incidenti causati da raffiche di vento che potrebbero compromettere la stabilità di tali veicoli.

Chiusura di parchi e cimiteri–L'ordinanza n. 9/2016 prevede la chiusura al pubblico di giardini, parchi storici comunali e cimiteri in presenza di avvisi meteo per vento. Questa precauzione è adottata per evitare rischi derivanti dalla possibile caduta di alberi o rami, garantendo così l'incolumità dei cittadini.

Raccomandazioni alla cittadinanza–Le autorità invitano i cittadini a prestare massima attenzione, limitando gli spostamenti non necessari e seguendo gli aggiornamenti forniti attraverso i canali ufficiali del Comune di Genova. È consigliabile assicurare oggetti e strutture mobili che potrebbero essere spostati o danneggiati dal vento.

Durata delle misure–Le restrizioni rimarranno in vigore per tutta la durata dell'avviso di burrasca forte, fino a quando le condizioni meteorologiche non torneranno alla normalità. Ulteriori comunicazioni saranno diffuse dalle autorità competenti in base all'evoluzione della situazione meteo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.