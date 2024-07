Genova: allarme Ferraris, a 17 giorni dalla prima gara ufficiale lo stadio è sporco e il prato spelacchiato

A meno di tre settimane dalla prima partita ufficiale in calendario a Marassi, Genoa-Reggiana di Coppa Italia la sera del 9 agosto, lo stadio Luigi Ferraris di Genova versa in condizioni preoccupanti. Dal 24 maggio, data di Genoa-Bologna ultima di campionato di serie A, l'impianto sembra in stato di semiabbandono.

Non sono stati più svolti i servizi di pulizia generale di fine stagione e quindi non pochi cassonetti sono ancora pieni come erano stati lasciati due mesi fa, con effetti anche olfattivi assai sgradevoli. Nessuna disinfestazione è stata effettuata e così sugli spalti e negli accessi si vedono anche piccioni morti e abbandonati sul posto.

La questione, scrive il Secolo XIX, è legata in parte al debito maturato da Genoa e Sampdoria, che ormai ha ampiamente superato il milione di euro. Per lo stesso motivo sono partiti in ritardo anche i lavori di manutenzione del terreno di gioco, con il rischio che il manto erboso in avvio di stagione possa presentarsi in condizioni non perfette.