Genova, al via lunedì 19 gennaio i lavori dei 4 Assi TPL in via Cantore e via XX Settembre

Partiranno lunedì 19 gennaio i lavori per la realizzazione dei nuovi cavidotti dell’asse Centro, nell’ambito del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale (TPL). I cantieri interesseranno via Cantore e via Damiano Chiesa a Sampierdarena e via XX Settembre in centro, con inizio previsto dalle ore 21.00.

Le operazioni si concentreranno fino al 20 febbraio sul lato mare di via Cantore, in corrispondenza del parco di Villa Scassi, e nel primo tratto di via XX Settembre verso piazza De Ferrari, lato monte, fino all’incrocio con via Sofia Lomellini.

Secondo l’assessore alle Opere infrastrutturali e strategiche, Massimo Ferrante, si tratta di interventi fondamentali per completare entro giugno il tratto di via Cantore fino alla rampa della Sopraelevata e per realizzare i primi 25 km dell’asse Centro, destinato a collegare Campi al cuore della città. L’obiettivo è rispettare i tempi dei finanziamenti previsti per i 4 Assi TPL e adottare varianti progettuali laddove possibile per ridurre i disagi ai cittadini.

L’assessore alla Mobilità sostenibile, Emilio Robotti, sottolinea che i cantieri sono essenziali per ridisegnare la mobilità urbana, migliorando l’efficienza e la sostenibilità del trasporto pubblico. Pur riconoscendo possibili disagi temporanei, l’Amministrazione punta a garantire collegamenti più rapidi e capillari tra le diverse zone della città.

Modifiche alla viabilità – Prima fase

Sampierdarena

Via Antonio Cantore (carreggiata mare, tra via delle Franzoniane e via Damiano Chiesa)

limite massimo di 30 km/h

divieto di sosta al di fuori dei limiti tracciati

fermata TPL Cantore 3 / Villa Scassi (cod. 982) spostata temporaneamente all’altezza del civico 96 rosso

Via Damiano Chiesa (tra civico 9 rosso e via Cantore)

limite massimo di 30 km/h

divieto di sosta su entrambi i lati

stallo per veicoli di persone con ridotta capacità di deambulazione spostato temporaneamente al civico 9 rosso, lato ponente

Centro

Via XX Settembre (tra piazza De Ferrari e via Sofia Lomellini)

limite massimo di 30 km/h

temporanea soppressione della corsia ciclabile in direzione ponente

temporanea soppressione della corsia riservata ai mezzi pubblici in direzione levante

