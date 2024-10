Genova, al Festival della Scienza arrivano 180 innovazioni tecnologiche: dalla salute al settore marittimo

Dodici progetti innovativi presentati al Festival della Scienza su iniziativa di Unige, Cnr e Iit. Si parte dalla salute, con il guanto sensorizzato per valutare la fragilità delle persone, alla piattaforma per fornire contenuti didattici in Lis, al sistema per migliorare rilevamento e diagnosi dei tumori; strumenti di tecnologia medica avanzata, per migliorare la qualità delle immagini, imitare sensazioni tattili per le protesi, migliorare l'esperienza visiva in campo chirurgico, ma anche progetti per monitoraggio ambientale e agricoltura, dalla piattaforma per analizzare la qualità dell'aria ai robot a guida autonoma per aree ad alto rischio, alla difesa della produzione vitivinicola da agenti patogeni; fino all'ambito marittimo, dai varchi portuali automatizzati alle scogliere artificiali stampate in 3D con materiali di scarto dell'allevamento di molluschi. Sono questi, in breve, i 12 progetti presentati nel corso dell'Innovation Showcase, organizzato al festival della scienza da Raise, ecosistema dell'innovazione concepito e coordinato da Unige, Cnr e Iit, con fondi Pnrr. per promuovere il trasferimento tecnologico e la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello dell'industria. "Oggi presentiamo 12 progetti selezionati tra 180 innovazioni tecnologiche", spiega Andrea Pagnin di Iit, che coordina lo Spoke 5 di Raise per il trasferimento tecnologico all'interno di Raise Up, che è un programma sviluppato in accordo con PWC e con l'incubatore del Politecnico di Torino. Da questa giornata usciranno alcune imprese che diventeranno startup mentre altre soluzioni tecnologiche verranno date in licenza da aziende che verranno a capire se possono inserirsi nel loro modello di business.