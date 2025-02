Genova, aggressioni in metro, Bevilacqua (Lega): "Piano Comune sicurezza, iniziativa nella direzione giusta"

Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Alessio Bevilacqua, interviene sul tema della sicurezza in metro: “L’aggressione subita da una guardia giurata nella stazione della metropolitana di Certosa a fine 2024 è un episodio grave e inaccettabile. Le guardie giurate svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza e il decoro delle stazioni lavorando spesso in contesti difficili. Penso, ad esempio, alla metropolitana della Darsena, dove gli operatori garantiscono ogni giorno un presidio essenziale per la tutela dei viaggiatori e del personale AMT".

"Per questo, nell'interpellanza che ho presentato in Consiglio comunale, finalizzata a chiedere quali azioni siano state adottate per prevenire simili episodi e garantire maggiore protezione a chi opera nelle nostre stazioni, ho voluto sottolineare la piena vicinanza al personale aggredito. L’assessore alla Mobilità e Sicurezza Sergio Gambino ha risposto ricordando il protocollo operativo istituito da oltre due anni tra Comune, AMT e organizzazioni sindacali, volto a monitorare costantemente le criticità e a migliorare la sicurezza. Accogliamo positivamente l’impegno dell’amministrazione per potenziare la videosorveglianza, aumentare il numero delle guardie giurate e migliorare la protezione dei macchinisti. Queste misure sono utili a garantire la giusta attenzione alle reali esigenze di chi lavora e viaggia in metropolitana. Per la Lega - conclude - la sicurezza deve restare una priorità assoluta"

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.