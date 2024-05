Genova, aeroporto, Pd: "Ricapitalizzazione non sia regalo ai privati, prima chiarezza su futuro dello scalo"

Il Pd boccia il piano economico finanziario della società di gestione dell'aeroporto. "Il nuovo piano economico finanziario approvato dal Cda dell’Aeroporto di Genova - sostengono in una nota Davide Natale, segretario regionale, e Alberto Pandolfo vicepresidente del consiglio comunale - rischia di diventare un regalo ai privati. I quasi 5milioni di euro che gli azionisti (l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale detiene il 60%) stanno mettendo in campo arrivano in un momento in cui da mesi si parla di una cessione dell’aeroporto ai privati e con una manifestazione d’interesse, scaduta a fine gennaio, con molti soggetti in corsa. Ricapitalizzare in questo momento l’azienda con 4,8 milioni, può prefigurarsi come un regalo ai privati che potrebbero subentrare, sarebbe come ristrutturare casa due giorni prima di venderla sapendo che quanto speso probabilmente non rientrerà completamente".

"L’ipotesi di cessione, se è concreta e vicina, deve essere chiarita al più presto dall'azionista pubblico, così come i tempi e i modi dell’annunciata acquisizione delle quote private da parte del Comune di Genova. L’aeroporto deve crescere, serve estrema chiarezza sul suo futuro e su quello dei suoi lavoratori. Chiediamo la massima trasparenza - concludono Natale e Pandolfo - affinché le scelte del management siano orientate all’interesse aziendale e della città e non a quello dei futuri investitori privati”.