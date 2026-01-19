Genova aderisce a "Wild Expedition Liguria 2026" per valorizzare il turismo outdoor tra mare e monti

Il Comune di Genova aderisce a “Wild Expedition Liguria 2026”, il progetto regionale dedicato alla promozione del territorio e del patrimonio naturalistico, dalle coste fino alle aree interne, attraverso il turismo outdoor. Si tratta della prima “spedizione rigenerativa” che percorrerà l’intera fascia costiera e montana della regione, in un itinerario della durata di un anno. L’adesione è stata ufficializzata da una delibera della giunta Salis, su proposta dell’assessora al Turismo e al Marketing territoriale, Tiziana Beghin.





"Genova vanta un patrimonio artistico di straordinario valore, ma le sue bellezze non si limitano al centro storico, alle vie dei Rolli o alle ville storiche – spiega Beghin –. La città possiede un patrimonio naturalistico unico in Italia, che unisce coste e montagne, spiagge e boschi. È fondamentale puntare sul turismo outdoor, valorizzando questo patrimonio e promuovendo stili di vita sani e attività all’aria aperta".





Il progetto, ideato da OutBe D.r.l. con la collaborazione della società sportiva dilettantistica Outdoor Portofino, mira a far conoscere e vivere le aree interne e costiere della Liguria, tra parchi, zone protette e luoghi storici. Le tappe all’interno del territorio genovese saranno un elemento chiave della spedizione, rappresentando un nodo strategico dove terra e mare si incontrano e si crea un ponte naturale tra paesaggi costieri e montani.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.